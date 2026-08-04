carburanti,-dal-cdm-l’ok-al-taglio-di-17-centesimi-delle-accise-sul-gasolio-fino-al-25-agosto.-meloni:-“poi-accise-mobili”

di Ugo Cataluddi e Roberto Antonini
ROMA – Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi fino al 25 agosto, lo si apprende alla fine del Cdm.
MELONI: FINO A 25 AGOSTO MISURE CONTRO CARO CARBURANTI POI ACCISE MOBILI
“Oggi il Consiglio dei Ministri ha
approvato diversi importanti provvedimenti. Tra questi, abbiamo
prorogato fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti.
Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei
rincari, in una fase internazionale ancora molto complessa. Dal
25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise
mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare
ogni eventuale ulteriore intervento”. La presidente del Consiglio
Giorgia Meloni lo scrive su Facebook.
BOCCIA (PD): ENNESIMA PROROGA CONFERMA GOVERNO CHE NAVIGA A VISTA
“Il Consiglio dei ministri di oggi conferma
il caos con cui il Governo continua ad affrontare il caro
carburanti. Nessun intervento sulla benzina e la semplice proroga
dello sconto sul gasolio, già ampiamente insufficiente, mentre i
prezzi continuano a salire e sono sempre più vicini a 2,5 euro al
litro; fare il pieno è diventato un lusso e ogni giorno più
difficile per milioni di italiani. È la conferma di quello che
denunciamo da mesi: l’esecutivo vive alla giornata, rincorre le
scadenze senza affrontare le cause strutturali della crisi. Si
limita a prorogare provvedimenti temporanei che non incidono
realmente sul costo dei carburanti e non danno alcuna certezza a
famiglie e imprese. Noi continuiamo a chiedere l’attivazione
delle accise mobili, che restituiscano automaticamente ai
cittadini il maggior gettito fiscale incassato dallo Stato quando
aumentano i prezzi dei carburanti, insieme a una vera strategia
energetica europea per ridurre la dipendenza dalle crisi
geopolitiche. Questa non è più un’emergenza. È una crisi
strutturale. E il Governo Meloni, continuando a rispondere con
proroghe di poche settimane, dimostra semplicemente di non avere
una strategia e di vivere alla giornata”. Così il presidente dei
senatori del Pd Francesco Boccia.
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