carburanti,-dal-cdm-l’ok-al-taglio-di-17-centesimi-delle-accise-sul-gasolio-fino-al-25-agosto.-meloni:-“poi-accise-mobili”

di Ugo Cataluddi e Roberto Antonini

ROMA – Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi fino al 25 agosto, lo si apprende alla fine del Cdm.

MELONI: FINO A 25 AGOSTO MISURE CONTRO CARO CARBURANTI POI ACCISE MOBILI

“Oggi il Consiglio dei Ministri ha

approvato diversi importanti provvedimenti. Tra questi, abbiamo

prorogato fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti.

Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei

rincari, in una fase internazionale ancora molto complessa. Dal

25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise

mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare

ogni eventuale ulteriore intervento”. La presidente del Consiglio

Giorgia Meloni lo scrive su Facebook.

BOCCIA (PD): ENNESIMA PROROGA CONFERMA GOVERNO CHE NAVIGA A VISTA

“Il Consiglio dei ministri di oggi conferma

il caos con cui il Governo continua ad affrontare il caro

carburanti. Nessun intervento sulla benzina e la semplice proroga

dello sconto sul gasolio, già ampiamente insufficiente, mentre i

prezzi continuano a salire e sono sempre più vicini a 2,5 euro al

litro; fare il pieno è diventato un lusso e ogni giorno più

difficile per milioni di italiani. È la conferma di quello che

denunciamo da mesi: l’esecutivo vive alla giornata, rincorre le

scadenze senza affrontare le cause strutturali della crisi. Si

limita a prorogare provvedimenti temporanei che non incidono

realmente sul costo dei carburanti e non danno alcuna certezza a

famiglie e imprese. Noi continuiamo a chiedere l’attivazione

delle accise mobili, che restituiscano automaticamente ai

cittadini il maggior gettito fiscale incassato dallo Stato quando

aumentano i prezzi dei carburanti, insieme a una vera strategia

energetica europea per ridurre la dipendenza dalle crisi

geopolitiche. Questa non è più un’emergenza. È una crisi

strutturale. E il Governo Meloni, continuando a rispondere con

proroghe di poche settimane, dimostra semplicemente di non avere

una strategia e di vivere alla giornata”. Così il presidente dei

senatori del Pd Francesco Boccia.

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