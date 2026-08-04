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Carburanti, Meloni: fatta nostra parte, pronti a valutare altri interventi
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Carburanti, Meloni: fatta nostra parte, pronti a valutare altri interventi

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Roma, 4 ago. (askanews) – “Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato diversi importanti provvedimenti. Tra questi, abbiamo prorogato fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, in una fase internazionale ancora molto complessa. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento”. Lo scrive in un post sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

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