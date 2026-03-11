mercoledì, 11 Marzo , 26

Champions, oggi Psg-Chelsea – La diretta

(Adnkronos) - Torna la Champions League. Oggi, mercoledì...

Champions, oggi Real Madrid-Manchester City – La diretta

(Adnkronos) - Torna la Champions League con l'andata...

Logistica, Ausserdorfer (A22): "Confermiamo impegno Autobrennero per mobilità sostenibile e intermodalità"

(Adnkronos) - “La nostra partecipazione, per il terzo...

Orlandi-Gregori, da presidente Commissione lettera a prefetto di Roma su scavi Casa del Jazz

(Adnkronos) - A quanto apprende l’Adnkronos il presidente...
Carburanti, Meloni: non abbiamo aumentato accise, disponibile su mobili
Carburanti, Meloni: non abbiamo aumentato accise, disponibile su mobili

Roma, 11 mar. (askanews) – “Non abbiamo aumentato le accise ma allineato le accise tra diesel e benzina rispettando un impegno assunto dal governo precedente, per farlo avevamo tre strade” e “abbiamo scelto di allinearle a metà strada, di aumentare le accise sul diesel che è più inquinante e di diminuirle su quella meno inquinante”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo in aula nella replica alle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo.

“Quali sono i sussidi ambientalmente dannosi che volete tagliare per miliardi? Visto che viene proposta come copertura” ha detto Meloni rivolgendosi al Pd e alla segretaria Schlein “che so interverrà”. “Confermo di essere disponibile ad attivare il meccanismo delle accise mobili, anzi, quando il Pd l’ha proposto l’avevamo già messo allo studio”, ha osservato Meloni.

