venerdì, 20 Marzo , 26
HomeVideo NewsCarburanti, Pichetto: durata taglio accise dipende da stop Hormuz
carburanti,-pichetto:-durata-taglio-accise-dipende-da-stop-hormuz
Carburanti, Pichetto: durata taglio accise dipende da stop Hormuz
Video News

Carburanti, Pichetto: durata taglio accise dipende da stop Hormuz

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

“Se sarà riaperto le condizioni del decreto verrebbero meno”

Milano, 20 mar. (askanews) – Sulla durata del decreto per il blocco delle accise sui carburanti al momento in vigore per 20 giorni “vediamo man mano, perché non sappiamo quale sarà il quadro fra 20 giorni”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dei 70 anni di Cesi a Milano.”Se i sei Paesi che hanno firmato l’impegno per liberare lo Stretto di Hormuz, riuscissero a liberarlo – ha detto – questo avrebbe immediatamente un effetto sul prezzo e automaticamente potrebbe far venir meno le condizioni che ci hanno portato a intervenire”.

Previous article
Il Papa riceve il Re di Spagna Felipe VI e la Regina Letizia
Next article
Gas, Pichetto: difficile fare stime su prezzi, sono ministro non mago

POST RECENTI

Video News

Gas, Pichetto: fiducioso che da metà aprile si partirà con stoccaggi

"Dobbiamo essere pronti a ricostituirli entro fine anno"Roma, 20 mar. (askanews) - "Credo che possiamo partire con gli stoccaggi nell'ottica 2026-2027 verso metà aprile". Lo...
Video News

Gas, Pichetto: difficile fare stime su prezzi, sono ministro non mago

"Le imprese stanno certamente soffrendo"Milano, 20 mar. (askanews) - "Faccio il ministro, non il mago. Quando siamo passati dai 28-30 euro, il dato di riferimento...
Video News

Il Papa riceve il Re di Spagna Felipe VI e la Regina Letizia

L'incontro in Vaticano con i realiRoma, 20 mar. (askanews) - L'arrivo del Re di Spagna Felipe VI e della Regina Letizia in Vaticano, per l'incontro...
Video News

Lega, il ministro Giorgetti a casa di Bossi a Gemonio

Il saluto alla famiglia del leader leghista morto a 84 anniGemonio, 20 mar. (askanews) - Nelle immagini il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti lascia la casa...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.