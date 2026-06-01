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Carburanti, Pichetto: su accise fare valutazione il 5 in base ai prezzi
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Carburanti, Pichetto: su accise fare valutazione il 5 in base ai prezzi

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Roma, 1 giu. (askanews) – Sulle accise dei carburanti, alla scadenza delle misure in vigore “anzitutto, valutiamo quello che sarà il livello dei prezzi, nei prossimi giorni naturalmente. Si era già fatta una prima valutazione con l’ultimo decreto, con alcune correzioni rispetto a benzina e diesel e con un intervento specifico che riguardava l’autotrasporto. È una valutazione che va fatta verso il 5 giugno, per decidere come intervenire”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato da da TGCOM24.

Quanto ai rilievi del governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta che ha raccomandato che le misure a sostegno di imprese e famiglie siano “temporanee e mirate”, “è un parere importante – ha detto Pichetto -. Naturalmente in questo caso in particolare il ministero dell’Economia sta facendo tutte le valutazioni di merito, se intervenire, come intervenire”.

“Io ad esempio, personalmente, sono convinto che debbano essere fatte settoriali. Ma dobbiamo anche stare attenti a mantenere un equilibrio, perché interventi eccessivi che poi fanno aumentare i tassi significa penalizzare ancora di più il sistema Paese. Quindi l’equilibrio in economia e in un’economia di mercato è fondamentale”, ha concluso.

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