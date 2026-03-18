carburanti,-salvini:-tetto-prezzi-in-cdm,-verde-1,9-euro-litro-da-domani

Roma, 18 mar. (askanews) – “L’obiettivo è nell’immediato ridurre i prezzi alla pompa di benzina, quindi bloccare l’aumento e bloccare le speculazioni, aiutare famiglie e imprese e mettere un tetto al prezzo del gasolio e della benzina. C’è un consiglio dei ministri questa sera e già dalle prossime ore, gli italiani che vanno a fare benzina paghino meno rispetto a quello che stanno pagando oggi”. Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, parlando con la stampa pochi minuti prima dell’incontro con i petrolieri a Milano. Salvini punta a raggiungere un accordo per avere un tetto al prezzo del diesel a “1,9 euro al litro”, con un taglio complessivo di “20-25 centesimi al litro” anche per la benzina.