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Carburanti, Salvini: tetto prezzi in Cdm, verde 1,9 euro-litro da domani
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Carburanti, Salvini: tetto prezzi in Cdm, verde 1,9 euro-litro da domani

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Roma, 18 mar. (askanews) – “L’obiettivo è nell’immediato ridurre i prezzi alla pompa di benzina, quindi bloccare l’aumento e bloccare le speculazioni, aiutare famiglie e imprese e mettere un tetto al prezzo del gasolio e della benzina. C’è un consiglio dei ministri questa sera e già dalle prossime ore, gli italiani che vanno a fare benzina paghino meno rispetto a quello che stanno pagando oggi”. Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, parlando con la stampa pochi minuti prima dell’incontro con i petrolieri a Milano. Salvini punta a raggiungere un accordo per avere un tetto al prezzo del diesel a “1,9 euro al litro”, con un taglio complessivo di “20-25 centesimi al litro” anche per la benzina.

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