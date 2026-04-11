carburanti,-salvini:-urso-convochi-compagnie-petrolifere,-i-prezzi-non-scendono

Roma, 11 apr. (askanews) – “Conto che il ministro Urso convochi le compagnie petrolifere e faccia vedere loro il prezzo alla pompa e il prezzo alla produzione. Perché le compagnie sono molto veloci ad aumentare i prezzi quando c’è un problema ma sono molto più lente a ridurre i prezzi quando i prezzi scendono. E quindi se fossimo costretti a fare anche un intervento economico e fiscale sui maxi guadagni di banche, compagnie petrolifere ed energetiche, io sarei assolutamente d’accordo”. Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Milano.