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Carburanti, Schlein: “La guerra costa agli italiani 17 milioni al giorno, ma lo Stato ci guadagna”
Politica

Carburanti, Schlein: “La guerra costa agli italiani 17 milioni al giorno, ma lo Stato ci guadagna”

Redazione-web
By Redazione-web

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ROMA – “Questa guerra illegale sta già costando 17 milioni in più al giorno agli italiani solo di carburanti e 10 milioni entrano in più nelle casse dello Stato. Questi soldi vanno immediatamente restituiti ai cittadini riducendo le accise”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein intervistata dal Tg1.

“Il Governo deve dire a Trump e Netanyahu di fermarsi, non basta dirlo solo al regime iraniano- prosegue Schlein- Il Governo deve chiarire già da ora che esclude l’utilizzo e l’autorizzazione all’utilizzo delle basi anche se Trump lo chiedesse e che esclude di mandare delle navi nello stretto di Hormuz perché non dobbiamo farci trascinare in questa guerra illegale”.
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