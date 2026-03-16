Carburanti, stabile il prezzo medio al self: benzina a 1,84 €/l, gasolio 2,07 €/l

ROMA – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale risulta sostanzialmente stabile, a 1,84 €/l per la benzina e 2,07 €/l per il gasolio.Stabili anche i prezzi lungo la rete autostradale, dove il prezzo medio self è oggi di 1,93 €/l per la benzina e 2,13 €/l per il gasolio.

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