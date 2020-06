Non ci sono possibilità alternative rispetto al carcere per Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, i manager tedeschi della Thyssen condannati nel 2016 per l’incendio avvenuto nello stabilimento torinese nel dicembre 2007, che costò la vita a sette operai. Lo ha confermato oggi il procuratore generale di Torino Francesco Enrico Saluzzo, che ha ricevuto una comunicazione da Eurojust, l’unità di cooperazione giudiziaria dell’Unione Europea.

“Il tribunale di Essen ha riconosciuto l’efficacia della sentenza torinese – ha spiegato Saluzzo – e quindi i dirigenti tedeschi andranno certamente in carcere. Sconteranno una pena di cinque anni, il massimo previsto dalla giustizia tedesca per l’omicidio colposo.

L’articolo “Carcere inevitabile” per i manager della Thyssen condannati per l’incendio del 2007 proviene da Notiziedi.

