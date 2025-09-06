carceri,-ancora-un-suicidio:-detenuto-si-impicca-in-cella-a-rebibbia

(Adnkronos) – Ancora un suicidio nel carcere di Rebibbia a Roma. A quanto apprende l’Adnkronos, questa mattina un detenuto, italiano, che si trovava nel reparto G12, si è tolto la vita. Nello stesso penitenziario, giovedì sera una detenuta italiana di 52 anni si è suicidata impiccandosi con un lenzuolo.

Il nuovo suicidio nel carcere di Rebibbia a Roma è il 59esimo avvenuto da inizio anno nei penitenziari italiani. Il detenuto, italiano, che si trovava nel reparto G12, intorno alle 10.30 si è impiccato in cella. Il nuovo suicidio, a poche ore dalla donna che si è uccisa nello stesso carcere romano, anche lei impiccata con un lenzuolo, dimostra “il perdurare della gravissima emergenza del sovraffollamento nelle carceri italiane” afferma all’Adnkronos Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. “In cinque giorni nel periodo di Ferragosto abbiamo avuto cinque evasioni, anche i suicidi ormai sono quasi quotidiani – aggiunge – e senza alcun intervento da parte del governo”.