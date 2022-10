“La grave situazione di disagio in cui è costretto a operare il personale della Polizia Penitenziaria con carichi di lavoro estenuanti ed unità in servizio al di sotto degli organici, rendono necessari provvedimenti urgenti che garantiscano in primis il ripristino della massima sicurezza per gli stessi operatori”.

Lo ha affermato il consigliere regionale della Campania Marco Nonno che stamane ha partecipato alla manifestazione organizzata a Napoli dal sindacato della Polizia Penitenziaria Con.Si.Pe.

“La situazione delle carceri – ha aggiunto l’esponente di Fratelli d’Italia – è caratterizzata da un’estrema povertà di mezzi e di personale ed è perciò necessario un raddoppio degli operatori i quali si trovano ad affrontare una popolazione carceraria che risulta essere quasi il triplo di quella prevista.

Esiste il pericolo fondato che la situazione diventi ingovernabile o comunque tale da non garantire la piena funzionalità degli istituti”.

L’articolo Carceri: Nonno (FdI), Al fianco degli agenti della polizia penitenziaria proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento