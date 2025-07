carceri,-nordio:-detenzione-differenziata-per-i-tossicodipendenti

In strutture certificate di comunità, ma non per i reati gravi

Roma, 22 lug. (askanews) – “Per i tossicodipendenti è prevista a certe condizioni una detenzione differenziata al di fuori del carcere. Inoltre intendiamo accelerare procedure per chi ha diritto di liberazione anticipata. Per migliorare le condizioni carcerarie abbiamo introdotto una modifica dei contatti telefonici, e abbiamo anche proceduto a una piccola revisione del circoscrizioni giudiziarie”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, illustrando le principali misure contenute nel ddl approvato dal Cdm. “La parola d’ordine è recupero dei detenuti tossicodipendenti”, ha assicurato Nordio precisando la detenzione differenziata si svolgerà “in strutture certificate di comunità” e che “la condizione per il trattamento differenziato è quella di non aver commesso reati di certa gravità. Si tratta di disposizioni che non si applicano a chi ha commesso reati odiosi come stupro o rapina a mano armata. Il trattamento differenziato è previsto per i cosiddetti reati minori, come furti, scippi o violazioni di domicilio”.