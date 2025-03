Card. De Donatis a RTL 102.5: “Nessuna previsione su dimissioni Papa”

“Mi ha sempre detto di non perdere l’ironia”, ricorda

Roma, 7 mar. (askanews) – “Dimissioni del Papa? Ha sempre la battuta pronta su queste cose questioni, non farei nessuna previsione. Lasciamo a chi guida la storia, al Signore, quali devono essere le linee del futuro”. Così il Card. Angelo De Donatis, per sette anni vicario di Roma, in un’intervista di Francesco Fredella su Rtl102.5.”La testimonianza va fatta con la vita più che con le parole, il Papa in questo momento sta evangelizzando e testimoniando qualcosa di veramente profondo: l’offerta della vita per la pace, perché le guerre cessino e per la buona riuscita del Giubileo”, ha spiegato.”Con il Papa un rapporto di verità e schiettezza. Mi ha sempre detto di non perdere l’ironia”, ha proseguito il cardinale. E sul prossimo Conclave: “Può essere eletto un cardinale che ha superato gli 80 anni, ma che non è in Conclave. Un’esperienza di chiesa molto forte”.