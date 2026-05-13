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Card sportive, Topps punta su Bellingham per la nuova collezione
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Card sportive, Topps punta su Bellingham per la nuova collezione

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Il calciatore protagonista dello spot per il lancio di una serie Chrome

Milano, 13 mag. (askanews) – Il mercato del collezionismo continua a crescere e attrae sempre più appassionati, nel 2025 ha fatto registrare una crescita del +37%, arrivando a rappresentare il 13% dell’intero mercato del giocattolo. In questo contesto continuano a giocare un ruolo centrale, sempre di più anche in Italia, le carte sportive e Topps, uno dei principali attori del mercato, ha lanciato la collezione Chrome UEFA Club Competitions 2025/26, che ha l’ambizione di trasformare “le carte più ambite in vere e proprie opere d’arte su larga scala”.E per il lancio, oltre a una mostra a Londra, è stato coinvolto anche un testimonial come Jude Bellingham, che ha girato uno spot nel quale si racconta la passione per il collezionismo e le storie che ogni carta può contenere.

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