card.-zuppi:-siamo-figli-dei-sopravvissuti-a-guerra,-rafforzare-ue

Rimini, 24 ago. (askanews) – L’Unione Europea va rafforzata con “i mattoni del pensarsi insieme. L’Europa nasce dalla divisione, dall’ideologia, dai totalitarismi, dalla mancanza di democrazia, dal pensarsi senza gli altri o contro gli altri”. Lo ha detto il card. Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a margine del Meeting di Rimini. “L’Europa nasce da questo – ha aggiunto – e i mattoni che servono sono quelli di continuare a costruire il pensarsi insieme, quindi tutte le scelte devono essere fatte pensandosi insieme, anche faticosamente. Non è facile, non è scontato pensarsi insieme, ma è il patrimonio e il testamento di quelli che sono sopravvissuti alla Seconda Guerra Mondiale. Noi siamo i figli di quei sopravvissuti, non dobbiamo dimenticare questa consapevolezza e fare le manutenzioni necessarie perché l’Europa funzioni bene e anche che cresca, non che diminuisca”.

