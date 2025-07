Primo concerto del tour della reunion

Cardiff, 4 lug. (askanews) – I fan degli Oasis affollano Principality Stadium di Cardiff, in Galles, per il primo concerto del tour di reunion della band a quasi 16 anni dall’ultima esibizione insieme. I fratelli Liam e Noel Gallagher, per anni in conflitto, hanno messo da parte le loro divergenze per il tour Oasis Live ’25, che li vedrà impegnati dopo le due serate a Cardiff in cinque concerti a Manchester, loro città natale, a partire dall’11 luglio.