I vertici della Cei chiamano i cristiani a raccolta per una stagione di lavoro e preghiera, nel solco indicato da Giorgio La Pira che fu sindaco di Firenze nel dopoguerra, per affrontare la crisi epocale che rischia di aprirsi a causa del coronavirus.

“Una grande figura del passato a me molta cara, come Giorgio La Pira, ha testimoniato nella sua opera quella che è stata definita la spiritualità delle Beatitudini”, ha detto il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Gualtiero Bassetti, nell’omelia pronunciata oggi nella chiesa di Santa Cecilia in Trastevere in occasione della festa di San Benedetto patrono d’Europa.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Cardinal Bassetti: lavorare per evitare crisi epocale da pandemia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento