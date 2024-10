Carè: “Presente a tutte le iniziative a Darwin per il tour Vespucci. Continuerò a costruire ponti”

ROMA – “Ci siamo riuniti per un evento eccezionale: la visita del veliero più bello del mondo a Darwin, in Australia, è un simbolo di orgoglio e identità per gli italiani all’estero. Per gli italiani che vivono in Australia, la presenza dell’Amerigo Vespucci rappresenta un momento di grande significato che valorizza e celebra la nostra identità. Ho partecipato a tutte le iniziative per rappresentare gli Italiani e per accogliere e sventolare la mia bandiera con passione e soddisfazione. È stata un’opportunità per condividere la bellezza della cultura italiana con gli australiani, creando un legame più profondo tra le due nazioni”. Così Nicola Carè deputato eletto all’estero, componente della commissione difesa.

“Gli italiani in Australia spesso portano con sé non solo le loro tradizioni, ma anche speranze e aspirazioni – dice Care – L’Amerigo Vespucci è diventato un simbolo di avventura, scoperta e integrazione. Rappresenta il sogno di esplorare nuovi orizzonti, mantenendo vivo il legame con la propria cultura d’origine e nonostante la distanza, le nostre origini e la nostra cultura continuano a navigare con noi, ovunque andiamo. È fondamentale continuare a lavorare insieme per promuovere il Made in Italy, per valorizzare le nostre tradizioni e per garantire che le future generazioni continuino a sentirsi parte integrante della nostra ricca eredità culturale. Io continuerò a costruire ponti e a mantenere vive le nostre tradizioni e ad essere accanto alla mia comunità, gli italiani all’estero. Noi italiani abbiamo vissuto con emozione questo momento. Insieme, possiamo garantire che la nostra cultura e il nostro patrimonio rimangano forti e vibranti, ovunque ci troviamo nel mondo. Unico neo di questo viaggio bellissimo, è la mia amarezza per il fatto che il Vespucci non abbia potuto visitare le altre città dell’Australia, per questa volta, a differenza del primo tour mondiale di 20 anni fa quando visitò le città australiane di Sydney, Melbourne, Adelaide e Perth, fare altrettanto per la gioia delle nostre comunità in Australia. D’altronde la rotta allora fu diversa, la Vespucci arrivava dal sud e venne in Australia dopo aver visitato la Nuova Zelanda. Questa volta ha toccato altre città, come Tokyo e Manila che non aveva visitato la prima volta. Ma l’impegno è di portare la Vespucci per le celebrazioni dei suoi Cento Anni, nel 2031, e nel suo terzo tour mondiale, in tutte le città australiane permettendo così agli Italiani di vedere e visitare il veliero più bello del mondo, che è anche il loro. Le comunità italiane in Australia, che non hanno potuto raggiungere Darwin questa volta, meritano di poter essere salutati nelle loro città, e farò di tutto perchè questo accada”.

