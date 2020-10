Careca: “Spero Osimhen lasci il segno. Caso Juve? Spero bene per il mio Napoli”

Compleanno speciale, nella giornata di ieri, in casa del Napoli con l’ex calciatore Antonio Careca che ha spento ben 60 candeline. Un protagonista della storia partenopea che oggi ha parlato ai microfoni di Radio Marte. L’ex attaccante ha parlato del momento della squadra partenopea e si è soffermato sull’acquisto Osimhen.

Careca, le parole dell’ex Napoli

“Sto seguendo il Napoli e la speranza è che faccia una grande stagione. Ho seguito quello che è successo in occasione della partita con la Juventus che non si è giocata. Siamo di fronte ad una situazione particolare che spero possa risolversi per il meglio per il mio Napoli. Osimhen? L’ho visto, ho visto le sue ottime qualità. Stiamo parlando di un calciatore giovane che può crescere. Spero che lasci un segno nel Napoli un po’ come ho fatto io. Farà il 10% di quello che ho fatto io? Anche l’1% di quello che ho fatto io va bene”.

