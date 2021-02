Carelli “Il centro è un arcipelago, va aggregato e federato”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono uscito da un movimento che secondo me aveva perso un po’ la sua anima. Tre anni fa siamo partiti da un bellissimo programma elettorale che si basava su dei valori molto belli, ma l’attuazione nel corso di questi tre anni non è avvenuta come si pensava”. Lo ha detto il deputato del gruppo Misto Emilio Carelli, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’Agenzia Italpress. Carelli, da poco fuoriuscito dal MoVimento 5 Stelle, ha sottolineato come nel M5S spesso sono “state fatte scelte sbagliate e soprattutto non si è cambiata la mentalità da movimento di opposizione ‘del vaffa’ a movimento di governo.

