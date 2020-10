Caressa: “Il Napoli non ha rispettato il protocollo dopo la notizia della positività di Zielinski”

Il giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’assurda situazione verificatasi all’Allianz Stadium per Juventus-Napoli.

Caressa: “Il Napoli non ha rispettato il protocollo”

Situazione a dir poco paradossale quanto accaduta all’Allianz Stadium. La Juventus è scesa in campo nonostante la mancata partenza per Torino del Napoli. Su tale tema si è espresso il conduttore Fabio Caressa: “Io mi chiedo se dopo la positività di Zielinski, tutto il Napoli si è messo in bolla come prevede il protocollo“. Di qui è intervenuto l’inviato di Napoli Massimo Ugolini: “Non sono andati in bolla dopo la notizia di Zielinski. Sono andati tutti a casa e hanno aspettato l’esito degli ulteriori tamponi”. Caressa allora riprende il discorso: “Ecco, immaginavo. Il protocollo invece prevede che di fronte ad una positività tutta la squadra entri in bolla e non abbia contatti esterni. Prevede che i giocatori siano controllati personalmente e 24 ore su 24, così per il Napoli non è stato. E’ a questo che faceva riferimento Andrea Agnelli, al protocollo che il Napoli non ha rispettato”.

