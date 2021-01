Caressa: “Il Napoli paga più di tutti il dover giocare a porte chiuse”

Il giornalista Fabio Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni ieri sera a Sky Sport durante “Il Club”, parlando del Napoli e di alcuni temi attuali in casa azzurra.

Le parole di Caressa

“Il Napoli ha vinto ma c’è da migliorare qualcosa, Gattuso non è del tutto contento. Mi chiedo se non c’entri un po’ lo stadio. Per come la vedo io, il Napoli paga più di altri l’assenza del pubblico al Maradona. Anche per questo va meglio in trasferta. Immaginate come sarebbe stato lo stadio nel giorno dell’inaugurazione. Non voglio mancare di rispetto alle altre squadre, ma l’assenza di pubblico a Napoli si sente maggiormente. Mi dispiace per Rrahmani, poverino. Non giocava da tanto, e ha commesso un errore. Comunque non dimentichiamo che il Napoli ha sempre la gara da recuperare con la Juve. Gattuso ha detto che è un problema di concentrazione, non vuole più vedere cali di tensione”.

