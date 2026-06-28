domenica, 28 Giugno , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOCaricabatteria attaccato alla presa senza telefono, consuma? Cosa succede
caricabatteria-attaccato-alla-presa-senza-telefono,-consuma?-cosa-succede
Caricabatteria attaccato alla presa senza telefono, consuma? Cosa succede
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Caricabatteria attaccato alla presa senza telefono, consuma? Cosa succede

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Lasciare il caricabatteria attaccato alla presa, anche senza smartphone, è un’abitudine di molti. Si pensa infatti che, non essendoci collegato nessun dispositivo, non consuma energia. Ma è davvero così? In realtà quando si stacca il dispositivo ricaricato dal cavo di alimentazione il caricabatterie continua a consumare energia elettrica, seppure in modo ridotto. Ma a quanto ammonta questo consumo? 

Un caricatore nella presa elettrica senza dispositivo collegato consuma comunque una certa quantità di elettricità. Questo succede perché gli apparecchi dispongono al loro interno di un trasformatore, un componente fondamentale per la ricarica di device elettronici come smartphone, PC, tablet, ma che consuma energia anche quando non sta ricaricando nessun dispositivo se rimane attaccato alla presa. E anche anche se il consumo giornaliero può essere irrisorio, nell’arco dell’anno o di più anni potrebbe incidere sulla spesa. 

Un caricatore tradizionale a filo posto in standby consuma mediamente circa 0,2-0,25 W,. Quindi, lasciando il caricabatterie sempre collegato durante tutto l’anno, per un totale di 8.760 ore, i consumi in termini energetici sarebbero di almeno 1.752 Wh. 

Bisogna tenere conto inoltre del numero di dispositivi elettrici ed elettronici che si ricaricano in una casa, dall’aspirapolvere a batteria al computer, dal tablet agli smartwatch, e moltiplicare i costi. 

Ma la spesa non è l’unico motivo per cui staccare il caricabatteria dalla presa una volta caricato lo smartphone. Bisogna infatti considerare anche i rischi per la sicurezza, visto che un caricabatterie sempre collegato alla presa di corrente può surriscaldarsi, causando problemi al funzionamento del dispositivo e aumentare il rischio di incidenti ed esplosioni. Specialmente se si usano dispositivi privi di controllo e di certificazione che non rispettano le normative Ue, può generare cortocircuiti e innescare incendi. 

Inoltre, visti quanti sono gli smartphoneutilizzati nel mondo così come altri device, se tutti avessero questa abitudine, si rischierebbe di consumare inutilmente una grande mole di energia. 

Previous article
La “Cappella del Suono” all’ex Villaggio Eni di Borca di Cadore
Next article
Gabry Ponte trasforma San Siro in una discoteca a cielo aperto, lo show tra Millennial e Gen Z

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

New York apre le piscine, il sindaco Mamdani si tuffa in giacca e cravatta

(Adnkronos) - Il sindaco di New York si tuffa in piscina. Vestito con giacca e cravatta. Zohran Mamdani, il primo cittadino della Grande Mela,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Europa nella morsa del caldo, in Francia circa mille morti in più rispetto alla norma. In Germania la notte più calda di sempre

(Adnkronos) - Europa nella morsa del caldo. In Francia, da mercoledì scorso, da quando è iniziato il caldo record, si contano circa mille decessi...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gabry Ponte trasforma San Siro in una discoteca a cielo aperto, lo show tra Millennial e Gen Z

(Adnkronos) - Il sole sopra lo stadio Meazza picchia ancora. L'orologio segna le 20 in punto e l'aria sfiora ancora i 40 gradi. Ma...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Marito Roccella disperso nel lago di Vico, proseguono le ricerche di Luigi Cavallari

(Adnkronos) - Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio dopo essersi tuffato...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.