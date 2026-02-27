venerdì, 27 Febbraio , 26

Caridi (Min.Lavoro): "Nell'Ai tutti coinvolti, può aiutare Italia ma serve strategia europea"
Caridi (Min.Lavoro): “Nell’Ai tutti coinvolti, può aiutare Italia ma serve strategia europea”

(Adnkronos) – “Siamo tutti interessati, persone e organizzazioni, da questa trasformazione, quindi nessuno si può tirare indietro. Per questo, io credo che bisogna rivendicare una gestione pubblica dell’intelligenza artificiale, credo che solo così possiamo lavorare bene e insieme, con una strategia europea, è importante dotarsi di politiche e strumenti comuni. Per noi, governare l’intelligenza artificiale nel mercato del lavoro significa una cosa molto concreta: significa dare una direzione comune e trasformarla in strategia operativa”. Così Vincenzo Caridi, capo del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, intervenendo all’evento ‘Ia e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità strategie, fiducia, regole, competenze’, promosso dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

“L’Ia in Italia -spiega ancora Caridi- può dare moltissimo, perché siamo un Paese bellissimo ma non tutto funziona come dovrebbe; abbiamo una grande crisi demografica, e questo vuol dire meno lavoratori, e l’Ia può essere utilizzata per potenziare le competenze dei lavoratori che ci sono, non per sostituirli. L’Ia quindi è una sfida, e dobbiamo lavorarci con una strategia europea”, conclude.  

 

 

 

