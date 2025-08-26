martedì, 26 Agosto , 25

Energia, al Meeting Rimini Acquirente Unico illustra azioni tutela consumatori

Verme mangia carne, confermato caso umano di infezione

Stop fondi a film su Biagio Conte, Giorgianni: "Costretta a girarlo fuori dalla Sicilia"

Boniface, il retroscena sul Milan: "Ecco perché è saltata la trattativa"

carlo-ancelotti-lancia-il-“suo”-brasile-verso-la-coppa-del-mondo
Carlo Ancelotti lancia il “suo” Brasile verso la Coppa del Mondo

Carlo Ancelotti lancia il "suo" Brasile verso la Coppa del Mondo

Carlo Ancelotti lancia il "suo" Brasile verso la Coppa del Mondo
Redazione-web
Di Redazione-web

Neymar assente dalle qualificazioni per un “piccolo problema”

Rio de Janeiro, 26 ago. (askanews) – Carlo Ancelotti durante una conferenza stampa a Rio de Janeiro ha presentato il “suo” Brasile annunciando la sua squadra che parteciperà alle prossime partite delle qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo 2026. Il CT del Brasile ha detto che questa è un’opportunità per “mantenere un’atmosfera positiva nel girone, che sarà molto, molto importante per la Coppa del Mondo”. Il Brasile giocherà contro Cile e Bolivia, con l’obiettivo di “conoscere bene i giocatori”. Poi ha annunciato che “In questa seconda convocazione ci sono giocatori nuovi, ma che Neymar non c’è, perhcè ha avuto un piccolo problema la scorsa settimana”

