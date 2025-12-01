lunedì, 1 Dicembre , 25
Carlo Conti e Sanremo: scegliere le canzoni la parte più difficile

Carlo Conti e Sanremo: scegliere le canzoni la parte più difficile

Carlo Conti e Sanremo: scegliere le canzoni la parte più difficile
“Pochi big e tanti emergenti? La forza del Festival è mischiare”

Milano, 1 dic. (askanews) – “La scelta delle canzoni è la cosa più difficile del Festival di Sanremo. Il resto da questo momento in poi per me è finito cioè arriva la parte più facile, quella televisiva, quindi fa parte del mio lavoro, ovvero la parte più facile. La scelta delle canzoni è una grande responsabilità e ripeto e sottolineo la scelta delle canzoni, perché non ci dimentichiamo che Sanremo è il festival della canzone italiana e quindi deve essere uno spaccato di quella che è, in quel momento, la proposta musicale del nostro paese. Per fortuna in questi ultimi anni c’è un grande fermento, ve ne accorgete anche voi, lo sapete anche voi e me lo insegnate voi, di quanto negli ultimi dieci anni la produzione della buona e ottima musica italiana sia centuplicata con tante proposte nuove costantemente, tante sonorità nuove e tanti sapori nuovi, come per esempio un ritorno anche di giovani cantautori di spessore e di livello. Mio figlio è ancora in prima media ed è ancora distaccato dal mondo musicale. Anche quando l’ho portato a Sanremo quella settimana mi ha detto di non presentargli nessuno e che non voleva conoscere nessuno”. Così il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo Carlo Conti intervenendo a RTL 102.5 in merito all’edizione 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. All’interno di Non Stop News con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi, Massimo Lo Nigro e Lucrezia Bernardo.Ritornando sulle passate edizioni, con più spazio ai giovani, Conti ha detto: “La forza di questi ultimi anni di Sanremo è stata mischiare e di di allargare il più possibile alle varie generazioni, mischiando quello più conosciuto da una generazione a quello meno conosciuto da un’altra e viceversa. Credo che siano importanti le canzoni che poi si vanno a proporre. Lo scorso anno faccio un nome per tutti, ovvero Lucio Corsi, che era praticamente sconosciuto ai più e guardate che cosa è riuscito a fare e come ha rappresentato anche l’Italia all’Eurovision. Eppure quando l’ho detto l’altro anno, molti hanno detto “Chi è?””.

