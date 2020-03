Carlo Conti sbiancato da Maria De Filippi a C’è posta per te 2020: Panariello e Pieraccioni a caccia del primo amore | Video Witty tv

Carlo Conti sbiancato da Maria De Filippi a C’è posta per te 2020. Nell’ottava puntata di sabato 7 marzo, il conduttore di Rai 1 ha lasciato che la “sorellina” e numero uno di Canale 5 gli sbiancasse il volto con della cipria. A richiederlo, davanti a mezza Italia e con tanto di appoggio da parte del pubblico in studio, è stato Leonardo Pieraccioni. L’attore toscano è andato a caccia di Gianna, il primo amore del presentatore, e l’ha portata in studio con la complicità dell’amico e comico Giorgio Panariello. Ecco il video – completo – da Witty tv e Mediaset Play, per rivedere, in streaming on demand, l’intera divertente storia trasmessa dal programma.

