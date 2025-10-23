giovedì, 23 Ottobre , 25

Carlo III accolto in Vaticano per una visita storica

Pregherà pubblicamente con Leone XIV

Milano, 23 ott. (askanews) – Re Carlo III arriva in Vaticano con la regina Camilla per incontrare Papa Leone XIV, entrando nella storia come il primo capo della Chiesa d’Inghilterra a pregare pubblicamente con il pontefice in cinque secoli. Il monarca 76enne, che ricopre la carica di Governatore Supremo della Chiesa d’Inghilterra, è arrivato a Roma mercoledì sera con la regina Camilla per quella che Buckingham Palace ha descritto come una visita di Stato “storica”.

