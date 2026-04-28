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Carlo III e Camilla da Trump, la cerimonia alla Casa Bianca
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Carlo III e Camilla da Trump, la cerimonia alla Casa Bianca

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Il benvenuto ai reali britannici sul prato sud

Washington, 28 apr. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump hanno danno il benvenuto al re Carlo III e alla regina Camilla durante una cerimonia di saluto sul prato Sud della Casa Bianca. I reali sono arrivati lunedì a Washington per una visita di Stato di grande importanza volta a ricucire i rapporti con Donald Trump, in un clima di massima sicurezza in seguito alla sparatoria durante una cena di gala alla quale era presente il presidente degli Stati Uniti.

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