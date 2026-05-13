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Carlo III: “Mondo sempre più pericoloso e instabile, minaccia per Gb”
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Carlo III: “Mondo sempre più pericoloso e instabile, minaccia per Gb”

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King’s Speech in Parlamento per illustrare politiche del governo

Londra, 13 mag. (askanews) – Re Carlo III nel suo King’s Speech in Parlamento, ha illustrato le linee guida delle politiche del governo del premier laburista Keir Starmer, per pura coincidenza proprio mentre questo sta vivendo una crisi che rischia di farlo cadere.”Un mondo sempre più pericoloso e instabile minaccia il Regno Unito, e il conflitto in Medio Oriente ne è solo l’esempio più recente. Ogni elemento della sicurezza energetica, della difesa e dell’economia nazionale sarà messo alla prova” ha detto il sovrano che è salito al trono da tre anni. “Il mio governo risponderà a questo mondo con fermezza e si impegnerà a creare un Paese equo per tutti difendendo i valori britannici di decenza, tolleranza e rispetto per le differenze.Re Carlo III ha poi parlato dei rapporti tra Regno Unito e Unione europea annunciando che sarà introdotta una legge per rafforzare legami con l’Ue. Poi ha affrontato il tema delle relazioni internazionali ribadendo l’incrollabile impegno del Regno Unito nei confronti della Nato e dei suoi alleati, anche attraverso un costante aumento della spesa per la difesa, rinnovando poi l’impegno per sostenere con fermezza il coraggioso popolo ucraino e per promuovere una pace duratura in Medio Oriente e la soluzione dei due Stati in Israele e Palestina”.

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