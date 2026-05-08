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Carlo Puca: “Bagnoli simbolo della nuova Napoli tra rigenerazione urbana e grandi eventi”
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Carlo Puca: “Bagnoli simbolo della nuova Napoli tra rigenerazione urbana e grandi eventi”

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L’assessore ospite a Mattinalive Morning Show, condotta Diletta Acanfora in onda su Canale 8

“Bagnoli simbolo della rinascita di Napoli. La città guarda al futuro tra creatività, partecipazione e grandi eventi”.

Con queste parole l’assessore del Comune di Napoli Carlo Puca, con delega all’Immagine della Città, alla Partecipazione Civica e all’America’s Cup, è intervenuto nel corso della trasmissione Mattinalive, il morning show in onda su Canale 8, condotto dalla giornalista Diletta Acanfora .

Nel suo intervento, Puca ha posto l’accento sulla rigenerazione di Bagnoli, definendola uno dei processi più significativi per il futuro della città. “Ho effettuato recentemente un sopralluogo al cantiere ed è stato un momento molto emozionante.

Molti di noi hanno un legame affettivo profondo con Bagnoli. Ricordo amici figli di operai dell’ex Italsider e il dolore vissuto dalle famiglie dopo la chiusura della fabbrica.

Oggi quella speranza può finalmente trasformarsi in futuro.” L’assessore ha sottolineato come la trasformazione dell’area rappresenti una svolta storica: “Dopo 35 anni di immobilismo, Bagnoli potrà tornare a essere un luogo di aggregazione, bellezza e opportunità. I nostri figli e i nostri nipoti vedranno finalmente una Bagnoli risanata.”

Puca ha evidenziato anche il ruolo strategico dell’America’s Cup come motore di sviluppo urbano: “L’America’s Cup sarà un acceleratore straordinario per il piano di rigenerazione di Bagnoli e di Napoli Ovest.

Non sarà solo un grande evento sportivo internazionale, ma un’occasione concreta per lasciare infrastrutture e qualità della vita alla città.

L’assessore ha poi rimarcato la capacità organizzativa della città: “Ci siamo fatti trovare prontissimi. Ora serve coordinare e semplificare i processi per rendere più efficaci gli interventi e valorizzare ogni azione amministrativa.

Nel corso dell’intervista, Puca ha delineato una visione più ampia della città: “Napoli è una città creativa, tecnologica e ricca di talento, capace di competere con le grandi realtà europee.

La vera forza di questo territorio sono le idee e la capacità di trasformarle in opportunità concrete di crescita.” Sulle nuove generazioni, l’assessore ha invitato a una narrazione più equilibrata: “La grande maggioranza dei giovani è preparata, aperta al mondo e competente.

I fenomeni di disagio esistono e vanno affrontati, ma non possono rappresentare l’unica immagine delle nuove generazioni.

Infine, Puca ha evidenziato il legame tra sviluppo turistico e identità cittadina: “Napoli conserva ancora la sua anima autentica. Chi arriva qui non vuole solo visitarla, ma viverla e sentirsi parte della sua comunità”.

Nel suo intervento, Carlo Puca ha quindi delineato una visione di Napoli fondata su rigenerazione urbana, creatività, partecipazione civica e valorizzazione delle persone come motore principale dello sviluppo futuro della città.

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Tg Politico Parlamentare, edizione dell’8 maggio 2026

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