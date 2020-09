Carlo Verdone a Mattino Cinque: “politicamente corretto? Ne abbiamo le pal*e piene” | Video Mediaset

Carlo Verdone contro il politicamente corretto a Mattino Cinque. Un vero e proprio sfogo quello dell’attore e regista romano:

Se continuiamo così con questo politicamente corretto portato all’esagerazione avremmo grossi problemi in fase di sceneggiatura, avremo meno battute e faremo ridere di meno. Fumiamo di meno, ok è giusto, ma ci sono delle cose che francamente sulle quali non sono d’accordo e anche i miei colleghi ne hanno le pal*e piene di questo politicamente corretto”.

A seguire il video mediaset completo con le parole di Carlo Verdone a Mattino Cinque.

