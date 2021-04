Carloni scrive alle associazioni di categoria marchigiane per fare chiarezza sulle riaperture

ANCONA – Lettera del vicepresidente della Regione Marche, Mirco Carloni, ad associazioni di categoria e Comuni per fare chiarezza sulle riaperture in programma dal 26 aprile nelle zone gialle, delle attività di ristorazione, esclusivamente all’aperto (anche a cena). “Molte attività di somministrazione di alimenti ci hanno chiesto di chiarire il concetto di ‘tavoli all’aperto’ e questa mattina abbiamo ricostruito un’interpretazione che stiamo mandando a tutte le associazioni di categoria e ai Comuni in modo da dare una indicazione chiara e univoca- spiega Carloni-. All’aperto significa dove c’è una struttura aperta su tre lati, un loggiato, un porticato, una veranda o un dehors. Speriamo che questo chiarimento serva a rendere un po’ più semplice questa riapertura per molti bar e ristoranti che attendevano ulteriore chiarezza sull’argomento”.

Nella lettera la Regione, come riporta l’agenzia Dire, chiarisce anche che nella definizione di attività di ristorazione rientrano a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pizzerie e pasticcerie.

