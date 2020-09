Carlotta e Nello a Temptation Island 2020: “mi piacciono le zin*e rifatte” | Video Witty Tv

Temptation Island 2020 concorrenti: Carlotta e Nello si lasciano? L’inizio non è dei migliori per la coppia.

Carlotta delusa dalle parole di Nello: una vera e propria doccia fredda per la ragazza che sente il fidanzato dire: ”

se voglio la fi*a nel senso non ci serve venire que. E’ Carlotta che è voluta venire, se fosse stato per me…..

Le parole di Nello arrivano come un fulmine a ciel sereno nel pinnettu, ma per Carlotta le delusioni non sono finite. Poco dopo la ragazza è richiamata dalla produzione nuovamente nel pinnettu per un altro filmato; questa volta si vede Nello scherzare con la tentatrice Benedetta e confessare la sua passione per le “zin*e rifatte bene”. Carlotta scoppia in lacrime: “a me non mi pensa più, è passato un giorno e mezzo e non mi ha mai nominato. Io 30 anni e parlo di matrimonio, ma con chi?. A questo punto con chi, non gli passo mai per il cervello“.

Sopra e sotto il video di Witty Tv con le dure parole di Nello e la delusione della fidanzata Carlotta.

