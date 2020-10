Carlotta furiosa con Nello a Temptation Island 2020: “ma va a cag*re!” | Video Witty Tv

Carlotta reagisce davvero male ai video del fidanzato Nello sempre più complice della single Benedetta. I due, infatti, si scambiano attenzioni, ma anche giochi, scherzi e massaggi ai piedi che non passano inosservati all’occhio di Carlotta che, una volta terminato il filmato, sbotta: “ma va a cag*re, Nello. Il solletico, gli scherzetti, bah. Tante cose le facciamo anche noi qui, quindi andiamo oltre. Ma ci sono parole, gesti e conosco il mio compagno. Conosco Nello quando gioca. Io devo risolvere il mio rebus, ma anche lui deve risolvere il suo“. Le sorprese per non finiscono: visto che Carlotta è chiamata a vedere nuovamente il suo fidanzato affiancarsi a Benedetta. La reazione non tarda ad arrivare: “Nello sei uno stron*o e Benedetta è fastidiosa. Insieme sono tristissimi“.

Ecco il video Witty Tv con le reazioni di Carlotta ai video del fidanzato Nello con la single Benedetta.

