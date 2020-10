Carlotta scoppia in lacrime per Nello e la single Benedetta: “ora basta!” | Video Witty Tv

Carlotta a Temptation Island 2020 è chiamata nel pinnettu per vedere le immagini del fidanzato Nello che riceve la colazione a sorpresa dalla single Benedetta. “Che carina, mi ha portato la colazione a letto” – dice il fidanzato di Carlotta che poi esce in esterna con la single Benedetta. Carlotta che furiosa guarda il filmato: “ridi Nello, ridi. Il viaggio di nozze”. Ma le sorprese per Carlotta non finiscono qui….

Ecco il video Witty Tv con lo sfogo di Carlotta sul fidanzato Nello.

