carlsberg-italia:-partnership-con-fiera-milano-per-le-birre-angelo-poretti

Milano, 01 giu. (askanews) – Partnership tra Carlsberg Italia e Fiera Milano. L’azienda produttrice di birra sarà presente nel quartiere espositivo a Rho con tutta la gamma del Birrificio Angelo Poretti durante lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche.

Essere lo sponsor ufficiale di birra di Fiera Milano significa per Carlsberg Italia far conoscere e degustare i prodotti del Birrificio Angelo Poretti ad aziende e visitatori da tutto il mondo durante le fiere che si svolgono nel quartiere di Fiera Milano, spiega in una nota il birrificio. Oltre alla qualità italiana, Carlsberg porterà in Fiera Milano anche innovazione e maggior attenzione alla sostenibilità grazie al sistema DraughtMaster, la tecnologia di spillatura senza CO2 aggiunta e con fusti al 50%rPET che consente di ridurre in modo significativo le emissioni, garantendo al tempo stesso una birra dalla qualità eccellente e riducendo gli sprechi.

“Siamo entusiasti di annunciare questa nuova partnership in un contesto d’eccellenza per il business, l’innovazione e il networking – afferma Olivier Dubost, managing director di Carlsberg Italia – Si tratta di un traguardo di cui siamo orgogliosi e che conferma il nostro impegno nel collaborare con le realtà più dinamiche del Paese, promuovendo momenti di condivisione all’insegna del gusto e della qualità”. “Siamo felici di accogliere un partner come Carlsberg Italia, in grado di coniugare tradizione e innovazione con una forte attenzione alla sostenibilità – aggiunge Marco Pontini, direttore Live & sponsorship di Fiera Milano – Avere al nostro fianco un brand così attento e proiettato al futuro è un valore aggiunto per noi, perché l’innovazione e la sostenibilità sono asset strategici anche per Fiera Milano”.