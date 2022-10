ROMA – Carmen Russo grande assente ieri, 10 ottobre, al Grande Fratello Vip. La ballerina nella puntata precedente era caduta a terra facendo spaventare non poco Alfonso Signorini. Ieri sera al posto del suo balletto, gli spettatori hanno assistito all’esibizione di Orietta Berti di “Via dei ciclamini” e in molti sui social si sono chiesti cosa fosse successo. Russo sta bene o la caduta ha avuto conseguenze per la sua salute?

CARMEN RUSSO ASSENTE AL GF VIP, PER LEI UNA NUOVA SFIDA

Carmen Russo sta bene, il motivo della sua assenza al Gf Vip è un altro. La ballerina ha accettato la sfida dietro i fornelli lanciata da Alessandro Borghese e ieri sera è stata una delle concorrenti di “Celebrity Chef” su TV8. Russo, che si è sempre dichiarata una brava cuoca, ha dimostrato le proprie capacità culinarie vincendo la sfida contro Nino Formicola e portando a casa il titolo di chef della serata.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Carmen Russo cade al Gf Vip e nella puntata dopo non c’è: ecco perché proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento