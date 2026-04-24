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Carmen Russo, le scuse di Luciana Littizzetto per le battute sulla gravidanza: “Meglio tardi che mai”
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Carmen Russo, le scuse di Luciana Littizzetto per le battute sulla gravidanza: “Meglio tardi che mai”

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(Adnkronos) – “Meglio tardi che mai”. Carmen Russo accetta le scuse di Luciana Littizzetto. La comica, 13 anni fa, in una puntata di Che tempo che fa ironizzò sulla gravidanza assistita che ha consentito a Carmen Russo, all’età di 53 anni, di diventare mamma di Maria. All’epoca, Littizzetto si soffermò sul tema in un intervento a Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. “Carmen Russo ha scelto di affidarsi alla scienza e non al marito. D’altra parte le sue uova non sono proprio fresche, sono alla coque…”, disse. Oggi, al Corriere della Sera, la comica riconosce di aver esagerato e si scusa per la gag. “Meglio tardi che mai”, dice Carmen Russo nello studio di La volta buona, su Raiuno. “Oggi mia figlia ha 13 anni. All’epoca non mi importava niente” delle parole di Luciana Littizzetto, ero felicissima della gravidanza. E’ chiaro che una battuta del genere, con superficialità, non fa piacere da donna a donna”, aggiunge. “Mi fa piacere che lei, dopo 13 anni, si sia ricordata e abbia chiesto scusa. Sono contenta”, dice chiudendo il caso. 

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