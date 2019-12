Carmine Cirillo torna a All together now 2 per la semifinale e canta “Love runs out” degli One Republic. Nella quarta puntata di stasera, giovedì 26 dicembre 2019, l’ex volto di The Voice ha sfidato Eugenio Amato convincendo 86 giudici su 100. “Look da biker e dolcezza nella voce” il commento del presidente di giuria, J-Ax. Ecco il video da Mediaset Play con la nuova esibizione del concorrente.

