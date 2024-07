carmine-padula,-oltre-la-colonna-sonora

Lunedì 22 luglio, alle ore 21,30, i concerti del lunedì in piazza Pagano a Pisciotta, firmati dal M° Mauro Navarra, ospiteranno l’Orchestra Sinfonica Nazionale del Cinema, diretta dallo stesso compositore

Giro di boa per I Concerti del Lunedì, kermesse giunta alla XXI edizione dedicata alla musica classica, jazz e d’autore, organizzata dall’Associazione Artisti Cilentani con il contributo del Comune di Pisciotta e del suo Assessorato al Turismo.

Anche quest’anno la direzione artistica è affidata M° Mauro Navarra flautista e docente presso il liceo musicale Parmenide di Vallo della Lucania che all’attività concertistica unisce l’ultradecennale esperienza di Direttore Artistico.

Come ogni anno è grande l’attesa dell’affezionato pubblico legato alla manifestazione, inserita dallo scorso anno nel progetto “Pisciotta Borgo Vivo” nell’ambito del PNRR Attrattività dei Borghi Storici promosso dal Ministero della Cultura, conta sulla valorizzazione turistica della ridente località cilentana attraverso eventi di grande impatto culturale.

Lunedì 22 luglio, alle ore 21,30, sarà ospite dell’accorsata kermesse del giovane compositore Carmine Padula e i solisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale del Cinema nell’originale spettacolo Soundtracks, uno tra i più famosi e giovani pianisti italiani, compositore e direttore d’orchestra italiano, pluripremiato nel mondo della musica legata alla cinematografia e noto per aver composto numerosissime colonne sonore di fiction, cortometraggi, film e dei programmi televisivi, tutti targati servizio pubblico nazionale Rai.

Lo spettacolo presenterà alcuni brani tratti dal film “La luce nella masseria” Tv Movie, che celebra i 70 anni delle trasmissioni Rai e “La lunga notte” che racconta la storia della fine del regime fascista, entrambe le musiche sono state trasmesse in prima serata nel mese di gennaio su Rai 1. le colonne sonore scritte da Padula per: “Chiara Lubich”, ” Vincenzo Malinconico avvocato d’insuccesso”, “La Sposa”,“Ognuno è perfetto”,“Stessi Battiti”completeranno la scaletta associati alla proiezione dei trailer dei film.

Carmine Padula è un pianista, compositore e direttore d’orchestra, noto principalmente per la sua collaborazione con il regista Giacomo Campiotti per il quale ha composto le colonne sonore delle fiction Rai “Ognuno è perfetto” e successivamente di “Chiara Lubich – L’amore vince tutto” e “La Sposa”, segnando l’esordio più giovane in Rai nella sezione delle colonne sonore. Ha inoltre composto la colonna sonora del film “Stessi Battiti” di Roberto Gasparro, delle musiche per la serie Rai “Vincenzo Malinconico – avvocato d’insuccesso” oltre che per diversi documentari, cortometraggi e programmi televisivi.

Appassionatosi alla scrittura della musica decide di iscriversi ai corsi di pianoforte e composizione classica al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Studia inoltre composizione moderna a Milano presso la Educational Music Academy con Roberto Cacciapaglia.

Con la colonna sonora della Serie Tv Ognuno è Perfetto si è aggiudicato il Premio Nino Rota 2020, segnando il più giovane esordio in Rai nella sezione colonne sonore. Nel 2019 ha composto per Emma Marrone la canzone “Sei Come Me”, per sensibilizzare sulla tematica della disabilità. L’anno successivo collabora con Edoardo De Angelis e Adriano Morelli al cortometraggio “Guardami così”, firmandone le musiche.

Nel 2021 torna a collaborare con Campiotti componendo la colonna sonora della fiction “Chiara Lubich – L’Amore vince tutto”, andata in onda su Rai 1. Il 20 Marzo 2021 inaugura, con un concerto in streaming, il G20 di Matera durante l’annunciazione del Manifesto d’Amore. Per l’occasione ha diretto sulle sue musiche l’Orchestra Suoni del Sud, in diretta dal Teatro Giuseppe Garibaldi di Lucera.

Il seguente 7 Luglio inaugura la sua tournée estiva chiamata “Cinematic Sounds Tour”, al Parco Archeologico di Paestum (sotto il Tempio di Nettuno), registrando il tutto esaurito. Compone, nel Novembre 2021, le musiche del documentario Acqua, farina, lievito per la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo.

Il 10 Dicembre riceve al Senato della Repubblica il premio Franco Cuomo International, per il suo lavoro cinematografico ed è il più giovane a riceverlo nella storia del premio. Lavora nuovamente con Campiotti nel 2022 firmando le musiche della serie Tv La sposa con protagonista Serena Rossi.

Successivamente, compone (per la regia di Andrea Traina) le musiche del corto “E poi arriva Menny”, film che tratta la vita di una ragazza affetta da Sindrome di Menière. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, compone e pubblica un brano chiamato “No War” ed organizza un tour di concerti per la pace, che parte dal Teatro Giordano di Foggia e termina al Teatro Verdi di Firenze, per raccogliere fondi da inviare ai profughi.

Nel 2022 esce nelle sale il film Stessi battiti diretto da Roberto Gasparro, di cui compone l’intera colonna sonora. E’ stato ospite della trasmissione “Una voce per Padre Pio”, dove accompagna il monologo dell’attore Giuseppe Fiorello con la sua musica.

Nello stesso anno compone inoltre, delle musiche per la serie Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso con protagonista Massimiliano Gallo. Attento alla questione sociale, sostiene diverse associazioni, tra cui quella della religiosa indiana Amma Embracing the World, della quale nel 2020 diventa portavoce.

Grande è l’attenzione della manifestazione verso i giovani: in questo ambito si inserisce anche il concerto, lunedì 29 luglio dello Strange Clarinet Quartet, formato da Massimo Buonocore, Antonio Di Costanzo, Nicola Fusco e Francesco Abate, protagonisti di un originale percorso virtuosistico legato a questo eclettico strumento.

L’articolo Carmine Padula, oltre la colonna sonora proviene da Notizie dì.