Carnasciali: “Il Napoli è tornato a correre, ora lotta per l’Europa”

Daniele Carnasciali, ex difensore e dirigente sportivo, è intervenuto in diretta a “Donne nel Pallone – Speciale Bar Sandomingo”, condotto da Gabriella Calabrese e Sonia Sodano in onda su Radio Onda Sport: “Dichiarazioni di Gasperini post Atalanta-Valencia? La squadra ha fatto una grande prestazione, capisco il mister per il non troppo entusiasmo, il gol fuori casa può dare fastidio per il ritorno a Valencia. Sono fiducioso, la squadra è bella tonica, gioca bene, deve esserci l’attenzione giusta. Se al ritorno faranno un gol, avranno il passaggio in tasca. Dovranno procedere con calma e stare attenti agli spagnoli, anche perché, ritornerà Rodrigo, attaccante pericoloso e fondamentale per gli avversari”.

La lotta per l’Europa

“Mai come quest’anno, la lotta per l’Europa è difficile. C’è la Roma e anche il Napoli che, con Gattuso, è tornato a correre. Quando si gioca in casa a maggior ragione bisogna provare a fare i tre punti. Il Sassuolo gioca bene, è una squadra che pressa. La Champions ti ruba un po’ di energie fisiche e mentali, ma la squadra di Gasperini dovrà dimostrare maturità per restare in zona Europa. Brescia? Credo sia una squadra che non merita completamente di essere ultima. Sul piano del gioco fa buone prestazioni, purtroppo, in attacco sono molto inconcludenti, non credo sia tutta colpa di Balotelli. Molte volte, se non arrivano tanti palloni, gli attaccanti non possono fare granché; Mario, sicuramente, è un grande giocatore, può fare molto di più di adesso”.

Carnasciali sulla Serie A

“Milan-Fiorentina? Penso che sarà una bella partita, entrambe le squadre sono in un buon momento. Io spero che vinca la Fiorentina, i viola vengono da una bella vittoria a Genova. Ho letto che la vittoria era dovuta alla scarsa prestazione dei sampdoriani, io credo, invece, che la Fiorentina abbia fatto una grande gara proponendo un ottimo gioco. Il Milan, anche lui in forma, in Coppa Italia, contro la Juve, mi è piaciuto molto, e anche in campionato a Torino, ha dimostrato una grande grinta. E poi hanno Ibrahimovic, un giocatore fantastico capace di cambiare le sorti di un match

