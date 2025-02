Caro bollette, il piano del governo per abbassare i costi per famiglie e imprese

ROMA – “Il Governo è impegnato a valutare possibili misure, strutturali e contingenti, atte a mitigare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia, tenuto conto dell’esigenza di porre in essere un attento bilanciamento tra la tutela delle famiglie e il supporto al sistema produttivo nazionale per una transizione energetica sostenibile”. Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, lo dice rispondendo a un’interrogazione nel corso del Question time alla Camera.

Le iniziative governative per ridurre il costo dell’energia per famiglie e imprese “si muovono nell’ambito del percorso per la decarbonizzazione individuato dal PNIEC- spiega Pichetto- in tale direzione si colloca anche la misura dell’energy release finalizzata a promuovere il contributo delle imprese energivore alla creazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile”.

Per quanto attiene alle misure in favore dei soggetti vulnerabili, “con la delibera ARERA del 21 gennaio 2025, sono state disciplinate le modalità per richiedere l’accesso al servizio a tutele graduali da parte dei clienti domestici vulnerabili- segnala il titolare del MASE- In tal modo, anche i clienti vulnerabili che, entro il 30 giugno 2025, faranno richiesta di accesso al servizio a tutele graduali, potranno beneficiare dei prezzi particolarmente favorevoli del richiamato servizio in esito allo svolgimento delle procedure d’asta”.

