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Caro carburanti, benzina supera quota 1,9 euro: prima volta in due anni﻿
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Caro carburanti, benzina supera quota 1,9 euro: prima volta in due anni﻿

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(Adnkronos) –
Il prezzo della benzina continua a salire. Oggi, 5 maggio, per la prima volta da due anni, supera la quota di 1,9 euro al litro. Cala leggermente il gasolio, che resta comunque quattro centesimi abbondanti sopra i due euro, mentre il gpl è a 82 centesimi al litro. 

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,926 euro/l per la benzina e 2,044 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,981 euro/l per la benzina e 2,114 euro/l per il gasolio. 

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di 6 centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e ridotto di quattro quelli del gasolio. Per Q8 registriamo un ribasso di un centesimo sulla benzina, per Tamoil di un centesimo sul gasolio. 

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,901 euro/litro (compagnie 1,916, pompe bianche 1,872), diesel self service a 2,049 euro/litro (compagnie 2,054, pompe bianche 2,040). Benzina servito a 2,024 euro/litro (compagnie 2,072, pompe bianche 1,936), diesel servito a 2,187 euro/litro (compagnie 2,228, pompe bianche 2,108). Gpl servito a 0,821 euro/litro (compagnie 0,834, pompe bianche 0,808), metano servito a 1,573 euro/kg (compagnie 1,572, pompe bianche 1,573), Gnl 1,525 euro/kg (compagnie 1,541 euro/kg, pompe bianche 1,513 euro/kg). 

Sulla benzina self service Eni è a 1,944 euro/litro (2,126 il servito); IP a 1,899 (2,056 servito); Q8 a 1,918 (2,042 servito); Tamoil a 1,923 (1,986 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,045 (2,256 servito); IP a 2,070 (2,236 servito); Q8 a 2,053 (2,221 servito) e Tamoil a 2,046 (2,129 servito). 

 

Secondo l’Unione nazionale conumatori, “mentre il gasolio in questi giorni, dal 1° al 5 maggio, è sceso di prezzo in tutte le regioni e in autostrada è salito di appena 0,1 cent, ossia 5 cent per un pieno da litri, la benzina è decollata di oltre 17 centesimi, 17,2 in autostrada e 17,1 nella media stradale (conteggiando anche Bolzano e Trento), con un costo aggiuntivo per un rifornimento da 50 litri, rispettivamente, di 8,60 e 8,52 euro. Ma in alcune regioni è andata anche peggio”. 

“Il record di aumento spetta a Trento – sottolinea Massimiliano Dona, presidente dell’Unc – dove la benzina rincara di 18,5 cent, più dei 18,3 cent attesi per il rialzo di 15 cent delle accise se il prezzo industriale fosse rimasto costante, pari a 9 euro e 25 cent per un pieno. Medaglia d’argento per Toscana, Lombardia e Piemonte con un incremento di 18 cent, 9 euro a rifornimento. Segue il Veneto (+17,9 cent, pari a 8,95 euro). Quanto al prezzo in valore assoluto, dopo le autostrade dove si vende a 1,981, costa di più a Bolzano (1,945) a Trento e Valle d’Aosta (1,944) e in Calabria (1,940)”. Le regioni “che hanno meno lucrato sul rialzo delle accise sono il Molise e la Basilicata, +15,1 cent pari a 7 euro e 55 a pieno” conclude Dona. 

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