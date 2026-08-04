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Caro carburanti, taglio delle accise sul gasolio prorogato al 25 agosto
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Caro carburanti, taglio delle accise sul gasolio prorogato al 25 agosto

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(Adnkronos) – Il governo, a quanto si apprende, ha deciso di prorogare il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 25 agosto. E’ quanto si apprende mentre il Consiglio dei ministri è ancora in corso. La precedente misura era, infatti, in scadenza, perché prevista fino al 6 agosto.  

Prima della riunione del Cdm si sarebbe svolto un vertice di governo tra la premier Giorgia Meloni e i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani. Al tavolo c’era anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. 

 

All’ordine del giorno del Cdm figurano, tra l’altro il dl Pa con “disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonchè in materia di protezione civile e di politiche del mare” e il ddl di “revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”. Il governo esaminerà la legge di delegazione europea con il ddl di “delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea”. Sul tavolo pure il ddl con “disposizioni per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale”. 

Il Cdm prenderà in esame inoltre, il dlgs con “riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti” e quello con le “norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d’Aosta in materia di concessioni di derivazione d’acqua”. 

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