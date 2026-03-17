martedì, 17 Marzo , 26
HomeMondoCaro prezzi, Istat: l’inflazione accelera a febbraio +0,7% sul mese, +1,5% sull’anno....
caro-prezzi,-istat:-l’inflazione-accelera-a-febbraio-+0,7%-sul-mese,-+1,5%-sull’anno.-il-carrello-della-spesa-sale-a-+2,0%
Caro prezzi, Istat: l’inflazione accelera a febbraio +0,7% sul mese, +1,5% sull’anno. Il carrello della spesa sale a +2,0%
Mondo

Caro prezzi, Istat: l’inflazione accelera a febbraio +0,7% sul mese, +1,5% sull’anno. Il carrello della spesa sale a +2,0%

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

ROMA – Non risente ancora gli effetti gli effetti del conflitto in Medio Oriente- scoppiato l’ultimo giorno del mese scorso- ma a febbraio 2026 l’inflazione registra già una sensibile accelerazione (+1,5%, dal +1,0% di gennaio), dovuta soprattutto all’evoluzione dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+4,9%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+2,9%); a sostenere la dinamica inflazionistica generale contribuiscono anche i prezzi degli Alimentari non lavorati (+3,7%). Così l’Istat in una nota.L’unico effetto di contenimento rilevante si deve all’ampliarsi alla flessione dei prezzi degli Energetici (-6,6%). La crescita su base annua dei prezzi del “carrello della spesa” è pari a +2,0% (da +1,9%), mentre l’inflazione di fondo sale a +2,4% (da +1,7%).

DETERMINANTI I RIALZI DEI SERVIZI DEI TRASPORTI E RICREATIVI, COMPENSATI DAL CALO DEGLI ENERGETICI

Nel mese di febbraio 2026, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,7% su base mensile e del +1,5% su base annua (da +1,0% di gennaio); la stima preliminare era +1,6%. Lo comunica l’Istat.L’accelerazione dell’inflazione risente principalmente della dinamica tendenziale dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,7% a +2,9%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,0% a +4,9%) e degli Alimentari non lavorati (da +2,5% a +3,7%); rallentano i prezzi degli Alimentari lavorati (da +1,9% a +1,4%) e aumenta la flessione di quelli degli Energetici, regolamentati (da -9,6% a -11,6%) e non (da -5,9% a -6,2%).Nel mese di febbraio l'”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, evidenzia una risalita (da +1,7% a +2,4%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +1,9% a +2,5%).A febbraio 2026, i prezzi dei beni mostrano un lieve calo su base annua (-0,2%, come a gennaio), mentre i prezzi dei servizi aumentano il loro ritmo di crescita (da +2,5% a +3,6%). Il differenziale tra il comparto dei servizi e quello dei beni, dunque, aumenta, passando da +2,7 punti percentuali a +3,8 p.p..

IL PESO DELL’AUMENTO DEI PREZZI DEI TABACCHI A +3,3%

I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona accelerano appena (da +1,9% a +2,0%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto restano stabili (a +1,9%).La variazione congiunturale dell’indice generale risente principalmente dell’aumento dei prezzi dei Tabacchi (+3,3%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+2,1%), dei Servizi relativi ai trasporti (+1,9%), degli Alimentari non lavorati (+1,2%), degli Energetici non regolamentati e dei Servizi relativi all’abitazione (+0,4% per entrambi). Gli effetti di questi aumenti sono stati solo in parte compensati dalla diminuzione dei prezzi degli Energetici regolamentati (-1,5%) e degli Alimentari lavorati (-0,5%).L’inflazione acquisita per il 2026 è pari a +1,1% sia per l’indice generale sia per la componente di fondo.L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra una variazione pari a +0,5% su base mensile e a +1,5% su base annua (da +1,0% del mese precedente); la stima preliminare era +1,6%.L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra una variazione congiunturale pari a +0,5% e una tendenziale di +1,1%.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Kallas: l’Ue non ha interesse ad allargare missione navale a Hormuz
Next article
Sempre più sindache in Italia: “Sono otto volte di più di 40 anni fa”

POST RECENTI

Mondo

Achille Lauro visita i sopravvisuti di Crans-Montana all’ospedale Niguarda di Milano

ROMA - Tra una data e l'altra del suo tour nei palazzetti, Achille Lauro si è recato al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda per incontrare...
Mondo

Trump, nel frattempo: “Di Cuba posso farci quello che voglio”

ROMA - "Credo che avrò l'onore di prendere Cuba", ha detto Donald Trump lunedì ai giornalisti alla Casa Bianca. Poi ha precisato: "Voglio dire, che...
Mondo

LIVE | Niente scorte nello Stretto, anche Meloni dice no a Trump. Razzi e droni sull’ambasciata Usa a Baghdad

ROMA - È il diciottesimo giorno di guerra in Medio Oriente. Ieri i principali leader europei hanno respinto la richiesta di Trump di intervenire nello Stretto...
Mondo

Il viaggio del papa in Africa dall’Algeria al Camerun: tutte le tappe

ROMA - Dieci giorni, quattro Paesi, undici città: sono alcuni dei numeri del viaggio che papa Leone XIV compirà dal 13 al 23 aprile in...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.