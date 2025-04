carrara,-operaio-morto-in-una-cava-di-marmo

(Adnkronos) – Incidente mortale in una cava per l’estrazione del marmo a Carrara. Poco dopo le 8 di oggi, nella zona Fantiscritti in località Miseglia, un operaio di 59 anni è morto mentre si trovava alla guida di un dumper. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante utilizzato nelle cave è precipitato per diversi metri. L’uomo è rimasto schiacciato ed è deceduto sul colpo.

Il 118 della Asl Toscana Nord Ovest ha inviato medici e infermieri. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Inizialmente è stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, ma quando i sanitari sono arrivati sul luogo dell’incidente il 59enne era già deceduto.

L’ennesimo incidente sul lavoro nella Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro fa notare la segretaria generale della Filca-Cisl Toscana, Simona Riccio, che richiama le cifre di questa vera e propria guerra che “a livello nazionale continuano ad essere preoccupanti, con 1.090 vittime nel 2024, 49 in più rispetto al 2023, di cui 156 nelle costruzioni, che si riconferma tra i settori più a rischio. Gli infortuni in più rispetto all’anno precedente sono stati 4.215, e 15.745 le denunce di malattie professionali. Nei primi sette mesi del 2024 la Toscana ha visto 9 morti sul lavoro – 8 in più dello stesso periodo del 2023 – e ben 2.003 denunce di infortuni nel solo settore delle costruzioni. Nello stesso periodo del 2023, erano state 272 in meno”.

“E’ sempre più necessario – aggiunge Riccio – con forza rilanciare le nostre proposte per contrastare le irregolarità, per la difesa e il rispetto dei contratti collettivi, per una maggiore prevenzione e formazione, il rafforzamento dei controlli, tutte azioni da intraprendere per contrastare il rischio di infortuni e prevenire i tanti incidenti nei cantieri”.