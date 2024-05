carrefour-lancia-con-coldiretti-progetto-‘pescherecci-italiani’

Per promuovere la pesca costiera italiana

Roma, 21 mag. (askanews) – Carrefour Italia presenta il progetto “Pescherecci Italiani”, un’iniziativa in collaborazione con Coldiretti volta a portare il pescato nazionale al centro della propria proposta commerciale sostenendo la pesca costiera italiana e valorizzando prodotti stagionali di qualità. Con questo progetto, Carrefour rafforza la collaborazione con le piccole realtà locali che operano nei mari italiani per promuovere una filiera estremamente corta e tracciabile, assicurandosi che il pescato delle acque nazionali arrivi sui banchi dei punti vendita in 24/36 ore, garantendo freschezza e qualità ai consumatori.

Sarà, infatti, possibile seguire e monitorare tutto il percorso dei pescherecci, dalla loro uscita dal porto fino al rientro, per la massima trasparenza riguardo le attività e la zona di pesca. La tracciabilità del prodotto è resa ancor più chiara dall’indicazione della sotto-area geografica (GSA) di pesca presente in etichetta, che offre al consumatore informazioni sul luogo specifico di provenienza del pescato.

Carrefour si impegna inoltre a promuovere la stagionalità del pesce: subito dopo il prezzo, la specie ittica è infatti uno dei principali driver di acquisto dei consumatori italiani al banco pescheria, con 1 italiano su 2 che orienta il proprio acquisto verso la specie preferita, anche rispetto all’aspetto/colore del pesce[1]. Un progetto attraverso il quale Carrefour Italia ha anche l’obiettivo di sensibilizzare il consumatore, valorizzando i prodotti di pesca al culmine della stagionalità, garantendo così la massima qualità, oltre che la convenienza.

“Siamo molto orgogliosi di lanciare il progetto Pescherecci Italiani, che è perfettamente coerente con l’ambizione di Carrefour di promuovere una transizione alimentare per tutti attraverso il suo Food Transition Pact, mirando a consolidare una catena del valore in grado di portare benefici concreti sia ai consumatori che ai fornitori” – ha dichiarato Bruno Moro, Direttore Commerciale di Carrefour Italia. “Attraverso questa iniziativa vogliamo soddisfare la domanda crescente di prodotti alimentari sani e nutrienti, promuovendo il valore della stagionalità e la filiera corta e tracciabile, senza dimenticarci dell’importanza delle piccole realtà locali che operano tutti i giorni nel nostro Paese, sostenendo il settore produttivo ittico nazionale”.