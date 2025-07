carrefour-riorganizza-sede-centrale-a-milano:-175-esuberi-su-700-dipendenti

Milano, 4 lug. (askanews) – Dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane sulla possibile cessione delle sue attività nel nostro Paese, Carrefour annuncia “un piano di riorganizzazione strategica della sede centrale” a Milano. Piano che prevede 175 esuberi su un totale di 700 dipendenti attualmente presenti nella sede.

Circa tre settimane fa il settimanale tedesco Lebensmittel Zeitung aveva riportato per primo indiscrezioni, mai smentite, su una possibile dismissione delle attività in Italia, mercato che, stando poi a quanto riportato dal Financial Times, non è più considerato strategico dal retailer francese. Oggi l’annuncio del piano che ha “l’obiettivo di accelerare ulteriormente il percorso di trasformazione del business, incentrato sul modello franchising, e rilanciare la sostenibilità finanziaria e commerciale dell’azienda”.

La decisione, spiega la nota, è strettamente connessa alla complessità delle condizioni del mercato italiano, all’interno del quale il settore della gdo si contraddistingue per una competizione intensa e frammentata, a fronte di un potere d’acquisto in diminuzione e una costante pressione sui margini, determinata da costi energetici, di logistica e aumento dei tassi di interesse. Si tratta di un intervento strettamente necessario per garantire una maggiore agilità, spiegano, che permetterà di ottimizzare l’assetto delle funzioni di sede e di investire maggiori risorse nelle attività commerciali, nei servizi e nella relazione con i clienti.

La riorganizzazione avrà un impatto in termini occupazionali per 175 persone, che “saranno gestite nel pieno rispetto delle normative vigenti e ricercando soluzioni che garantiscano il minore impatto sociale per i lavoratori coinvolti. L’azienda adotterà un approccio improntato al dialogo costruttivo e responsabile, attraverso il coinvolgimento attivo delle parti sociali”.

Questa riorganizzazione si inserisce inoltre nel percorso di progressiva centralizzazione avviato dal gruppo Carrefour per alcune funzioni trasversali con l’obiettivo di ottimizzare i processi, eliminare le duplicazioni e rafforzare il coordinamento tra i diversi Paesi, in un’ottica di semplificazione e allineamento operativo.

Presente in Italia dal 1972, oggi Carrefour opera in Italia attraverso una rete di circa 1.200 punti vendita (inclusi i master franchising di Etruria Retail) di cui circa 900 in franchising. Da inizio anno sono 30 le nuove aperture fatte dall’insegna francese, tutte in franchising. A livello occupazionale impiega oltre 10.000 persone nella rete di punti vendita diretti, cui si aggiungono circa 8.000 collaboratori dei punti vendita in franchising.